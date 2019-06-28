Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс 05:24

Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования подлежит передаче в Фонд защиты прав дольщиков. Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Путин подписал закон о дополнительных гарантиях защиты прав дольщиков

RT на русском08:21

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Интерфакс05:24

Закон о защите дольщиков подписан президентом. Для выплаты компенсаций пострадавшим создадут специальный фонд

Фонтанка.Ру06:39

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

РИА Новости06:34

Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика

Комсомольская правда06:01

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Телеканал 360°05:39

Путин подписал закон о защите дольщиков в случаях банкротства застройщика

РБК07:43
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи расстались полюбовно

Стоит напомнить, что Климова и Месхи не дотянули даже до 4-х лет совместной жизни.
Обновлено в 10:20
Политика

«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.
Обновлено в 16:14
Происшествия

Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях

В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол

«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна

Обновлено в 08:08
Политика

«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины

Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно

Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники

Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено в 13:08
Политика

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
Обновлено в 07:58
Политика

Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Транспорт

Названа дата запуска Московских центральных диаметров

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино-Подольск и Одинцово-Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк

Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Политика

Песков рассказал о реакции Трампа на предложение посетить парад Победы

Обновлено в 15:24
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 14:07
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов между США и Канадой

Обновлено в 14:04
Авто

Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Обновлено в 00:51
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
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