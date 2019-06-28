Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс 05:24
Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования подлежит передаче в Фонд защиты прав дольщиков. Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи расстались полюбовно
Стоит напомнить, что Климова и Месхи не дотянули даже до 4-х лет совместной жизни.
Обновлено в 10:20
Политика
«Би-би-си» рассказала о поездке в Лондон третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
Всего, по информации «Би-би-си», Сергеев ответил на десять звонков с этого номера и сам набрал его один раз 4 марта, перед отъездом с вокзала Паддингтон.
Обновлено в 16:14
Происшествия
Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
В отношении председателя совета директоров сети автосалонов "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по подложным документам, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:53
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере Гризманна
Обновлено в 08:08
Политика
«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины
Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Виновник трагедии в Шарлоттсвилле приговорен пожизненно
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники
Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Политика
Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Транспорт
Названа дата запуска Московских центральных диаметров
Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино-Подольск и Одинцово-Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала свой тысячеметровый особняк
Показывая журналистам особняк, Успенская призналась, что любит жить на природе, а приобрести собственный дом вдали от городской суеты было ее самой заветной мечтой, которая наконец сбылась.
Обновлено в 13:42
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Шоу-бизнес
Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой
Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Товарный поезд сошел с рельсов между США и Канадой
Обновлено в 14:04
Авто
Стало известно, сколько в России автомобилей старше 30 лет
Обновлено в 00:51
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии
Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09