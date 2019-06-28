Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс вчера в 05:24
Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования подлежит передаче в Фонд защиты прав дольщиков. Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту интересов участников долевого строительства в случае банкротства застройщика, сообщается на сайте Кремля.Коммерсантъвчера в 07:17
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
Комсомольская правдавчера в 06:01
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Путин проводит встречу с Меркель на саммите G20
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Авто
Компания Aston Martin выпустит замену Rapide в кузове кроссовера
Первую внедорожную версию британской компании должны представить до конца 2019 г. Представители бренда заявляют, что DBX ограничат выпуском в количестве пяти тысяч экземпляров.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Путин отметил динамику отношений РФ и Египта
«Отношения наши [РФ и Египта] развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», — сказал лидер РФ.
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Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Генуе взорвали мост, унесший жизни 43 человек
В итальянском городе Генуя взорвали мост Моранди, точнее то, что от него осталось после обрушения, произошедшего в августе прошлого года.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Обновлено в 02:16
Спорт
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.
Обновлено 26 июня в 18:46
Политика
Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа
Обновлено в 00:16
Происшествия
Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner
Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым
На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих впервые стала прабабушкой
В Сети появилось первое фото ее наследника Сегодня внучка 84-летней Алисы Фрейндлих, продюсер Анна Тарасова, впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 11:11
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape.
Обновлено в 00:36
Политика
США и Китай договорились возобновить торговые переговоры
От переговоров лидеров США и Китая на саммите G20 в Японии ожидали, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут объявить о перемирии.
Обновлено в 00:31
Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.
Обновлено вчера в 09:11
Музыка
Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт, но доиграл партию
28-летний барабанщик трибьют-группы Korn Again перенес инсульт во время выступления в Стокпорте (Британия).
Обновлено в 01:35
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде
Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила прошлое руководство Украины во главе с Петром Порошенко в организации контрабанды и коррупционных схем.
Обновлено 27 июня в 20:05
Гаджеты
Официальный сайт Huawei HongMeng OS оказался подделкой. Финальная версия ОС задержится до 2020
Вчера появилась информация о запуске официального сайта новой операционной системы HongMeng, на котором представлена различная информация, включая последние новости о грядущим компиляторе Huawei Ark. Изначально возникли вопросы из-за дизайна сайта, а также его адреса (https: / / hmxt.org /).
Обновлено вчера в 22:43
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Порошенко по Крыму
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook возмутился резолюцией, принятой в отношении России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Трамп назвал сложной проблемой ситуацию с покупкой Турцией С-400
Ситуация с закупками Анкарой российских ЗРК С-400 «сложная», отметил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 01:13
Игры
Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май
В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00