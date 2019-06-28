Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс 05:24

с чего всё началось

Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед переходом стройотрасли на проектное банковское финансирование. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.

Футбол «Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.

Гаджеты Mir Pay стал доступен клиентам МТС-Банка Чтобы совершить оплату, клиенту достаточно зарегистрировать карту «Мир» МТС Банка в сервисе Mir Pay, скачав его в Play Market.

Происшествия В Иркутской области во время паводка погибли два человека Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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Общество Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

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Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.

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