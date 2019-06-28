Политика
Путин подписал закон о защите прав дольщиковИнтерфакс 05:24
Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед переходом стройотрасли на проектное банковское финансирование. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
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с чего всё началось
«Федеральным законом предусматриваются особенности: <...> участие в деле о банкротстве застройщика <...> публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"», – сообщается 28 июня на сайте Кремля.Фонтанка.Ру06:39
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