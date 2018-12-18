Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Коммерсантъ
12:40

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ12:40

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Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

РИА Новости12:18

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

RT на русском13:18

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

РБК10:40

Банк России подготовил указание о запрете на уличные табло с курсами валют

ТАСС09:46

Путин запретил таблички с курсами валют. Зачем?

Дождь13:24

Владимир Путин подписал закон о запрете показывать курс валют на уличных табло

Говорит Москва11:28

Народ избавят от волнений?

Мир новостейвчера в 16:52
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Финансы

Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн

Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Киеву финансовых гарантий на сумму $750 млн.
Обновлено в 13:21
Финансы

Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза

Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы

Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе

Индекс МосБиржи снизился на 0,37%, закрывшись со значением 2350,29 пунктов.
Обновлено в 13:59
Финансы

Король Салман назвал приоритеты первой арабской экономики на 2019 год

Первая экономика арабского мира остаётся приверженной реализации программы социально-экономических реформ в стране, инициатором которой в 2016 году стал фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бин Салман (сын короля Салмана).
Обновлено в 11:18
Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы

На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем

Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы

Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства вдвое увеличил максимально возможную сумму целевых займов для городских предприятий.
Обновлено в 14:10
Финансы

«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн

Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы

Россияне стали вдвое больше денег переводить с карты на карту

По данным Центрального банка России, с января по сентябрь 2018 года россияне перевели другим жителям страны 19,2 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:01
Финансы

Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн

Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы

Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы

Долговое давление на регионы растёт

Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

На крипторынке произошел всплеск роста

На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы

Добавить внуку на машину. Банки создают специальные условия для пенсионеров

«Бабушка подкинула 300 тыс. на машину» – обычная ситуация в российской семье.
Обновлено в 16:28
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