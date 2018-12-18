Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валютКоммерсантъ12:40
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъ12:40
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Финансы
Всемирный банк дал Украине финансовые гарантии на $750 млн
Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Киеву финансовых гарантий на сумму $750 млн.
Обновлено в 13:21
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:27
Финансы
Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе
Индекс МосБиржи снизился на 0,37%, закрывшись со значением 2350,29 пунктов.
Обновлено в 13:59
Финансы
Король Салман назвал приоритеты первой арабской экономики на 2019 год
Первая экономика арабского мира остаётся приверженной реализации программы социально-экономических реформ в стране, инициатором которой в 2016 году стал фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бин Салман (сын короля Салмана).
Обновлено в 11:18
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 06:42
Финансы
На Мосбирже отметили рост числа сделок с евро и юанем
Число сделок с евро в январе — ноябре 2018 года выросло на 24% до 55 трлн рублей.
Обновлено в 05:54
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства вдвое увеличил максимально возможную сумму целевых займов для городских предприятий.
Обновлено в 14:10
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы
Россияне стали вдвое больше денег переводить с карты на карту
По данным Центрального банка России, с января по сентябрь 2018 года россияне перевели другим жителям страны 19,2 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:01
Финансы
Росказна дала в репо трем банкам 5,4 млрд р под 7,3615% на 7дн
Объем предложения был 300 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,3602 процента, минимальная заявленная ставка была 7,3602, а максимальную заявили в 7,3900.
Обновлено вчера в 09:21
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы
По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП
Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы
На крипторынке произошел всплеск роста
На криптовалютном рынке наблюдается резкий всплеск роста, поводом для которого стали покупки биткоина.
Обновлено в 03:18
Финансы
Добавить внуку на машину. Банки создают специальные условия для пенсионеров
«Бабушка подкинула 300 тыс. на машину» – обычная ситуация в российской семье.
Обновлено в 16:28