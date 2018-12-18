Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло. Ранее Центробанк предложил запретить размещение электронных табло, а также других носителей информации с курсами валют за пределами помещений банков.

Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

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