с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

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