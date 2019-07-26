Общество
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХРБК 10:55
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.Ридус09:59
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Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Общество
Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США
Обновлено в 09:36
Происшествия
На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек
Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта
До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Общество
Малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка до трех лет
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, определяющий возможность малоимущим семьям получать детские пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полутора лет, как ранее.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку
Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Власти Польши собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Красной армией.
Обновлено в 05:39
Политика
МИД РФ ответил на обвинения в адрес россиянина в Австрии
Накануне правоохранительные органы Австрии объявили в розыск гражданина России Игоря Зайцева, заявив, что подозревают его в тайной деятельности в пользу ГРУ.
Обновлено в 17:49
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено вчера в 04:28
Армия и оружие
Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений
План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено в 10:25
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й
Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Общество
Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов
Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Происшествия
На севере Москвы в ДТП с автобусом пострадали два человека
"Напротив дома № 60 на Дмитровском шоссе произошло столкновение автобуса 36 маршрута и легковой машины" По его словам, в автобусе, по предварительным данным пострадали два человека, обстоятельства ДТП выясняются Согласно информации пресс-службы столичной госавтоинспекции, столкнулись автобус и каршеринговый автомобиль, никто не госпитализирован.
Обновлено в 15:31
Общество
Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие увеличилась на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 30,5% - до 9,797 млрд рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:21
Политика
США призвали Турцию не разворачивать С-400
Обновлено в 01:54
Происшествия
На канале имени Москвы в Подмосковье столкнулись два теплохода
Столкновение было касательным и произошло в тот момент, когда два теплохода планировали произвести расхождение.
Обновлено в 06:31