Общество

Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХРБК 10:55

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале
 правовой информации, исключает возможность передавать коллекторам полномочия по взысканию просроченной задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Ридус09:59

Подробнее о событии

Коллекторы требуют банковский долг. Законно ли это?

Друг для друга (Курск)17:58

Путин запретил передавать коллекторам долги по ЖКХ

РИА Новости10:47

Путин запретил передавать коллекторам долги за услуги ЖКХ

Парламентская газета10:19

Путин запретил передавать долги по ЖКХ коллекторам

REGNUM10:19

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Москва 2409:55

Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

ТАСС09:20

Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам

Российская газета10:35
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
Политика

Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Общество

Умерла самая старая горилла в мире, жившая в зоопарке США

Обновлено в 09:36
Происшествия

На Витебском вокзале в Петербурге произошел сбой в движении электричек

Сбой в движении пригородных электричек произошел на Витебском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:45
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта

До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Общество

Малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка до трех лет

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, определяющий возможность малоимущим семьям получать детские пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полутора лет, как ранее.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку

Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Авто

Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа

В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Экономика

Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Интернет

В WhatsApp обновится функционал

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено в 15:20
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Красной армией.
Обновлено в 05:39
Политика

МИД РФ ответил на обвинения в адрес россиянина в Австрии

Накануне правоохранительные органы Австрии объявили в розыск гражданина России Игоря Зайцева, заявив, что подозревают его в тайной деятельности в пользу ГРУ.
Обновлено в 17:49
Наука

Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии

Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено вчера в 04:28
Армия и оружие

Лавров: Вывод вооружения США в космос начнет гонку вооружений

План США по выводу вооружения в космос может привести к новому витку гонки вооружения.
Обновлено в 10:25
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои

Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Автоспорт

Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й

Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено в 12:12
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Общество

Беглов пригрозил жесткими мерами за срыв сроков ввода соцобъектов

Жесткие меры будут применяться к недобросовестным подрядчикам, затягивающим сроки ввода социальных объектов в Санкт-Петербурге, заявил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Происшествия

На севере Москвы в ДТП с автобусом пострадали два человека

"Напротив дома № 60 на Дмитровском шоссе произошло столкновение автобуса 36 маршрута и легковой машины" По его словам, в автобусе, по предварительным данным пострадали два человека, обстоятельства ДТП выясняются Согласно информации пресс-службы столичной госавтоинспекции, столкнулись автобус и каршеринговый автомобиль, никто не госпитализирован.
Обновлено в 15:31
Общество

Жители Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»

Обновлено вчера в 10:41
Экономика

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие увеличилась на 30,5%

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 1 полугодие 2019 года увеличилась на 30,5% - до 9,797 млрд рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:21
Политика

США призвали Турцию не разворачивать С-400

Обновлено в 01:54
Происшествия

На канале имени Москвы в Подмосковье столкнулись два теплохода

Столкновение было касательным и произошло в тот момент, когда два теплохода планировали произвести расхождение.
Обновлено в 06:31
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