Политика
Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домахRT на русском 12:12
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Ударит ли запрет на хостелы по гостиничному бизнесу России?
Национальная служба новостей12 апреля в 06:02
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В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
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Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
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Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком
ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.
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Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке
Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
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Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя в Москве
Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате.
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Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией
Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
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Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
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Экономика
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Происшествия
В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП
Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях
Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено в 09:49
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
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Исламисты в Тюмени планировали теракт в кинотеатре
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Компания Amazon планирует откусить часть "пирога", принадлежащего таким музыкальным стриминговым гигантам, как Spotify и Apple Music — "Амазон" может запустить собственный музыкальный сервис, который, как сообщают осведомленные инсайдеры, будет полностью бесплатным для пользователей.
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Хоккей
Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков
Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
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Политика
Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
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Хоккей
Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ
Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 13:02