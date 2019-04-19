Политика

Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домахRT на русском 12:12

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о запрете хостелов в многоквартирных домах

Коммерсантъ12:48

Путин подписал закон о запрещении хостелов в жилых домах

Вести.Ru12:39

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

РИА Новости12:19

Путин подписал закон о запрете хостелов в квартирах

Дождь12:22

Ударит ли запрет на хостелы по гостиничному бизнесу России?

Национальная служба новостей12 апреля в 06:02

Совет Федерации одобрил закон о хостелах

Современный Предприниматель12 апреля в 06:00

К осени прикроют

Псковская правда12 апреля в 02:00
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Происшествия

В Соборе Парижской Богоматери начался пожар

Обновлено в 13:38
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество

В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Расставшаяся с мужем Водонаева завела роман с бортпроводником

Только-только расставшись с мужем Алексеем Косинусом, телеведущая Алена Водонаева нашла себе нового избранника.
Обновлено в 12:07
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Единоборства

Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком

ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.
Обновлено в 10:36
Общество

Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
Обновлено в 13:11
Футбол

Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя в Москве

Болельщики московского "Динамо" раскрасили известную стену Виктора Цоя в Москве на Арбате.
Обновлено вчера в 11:11
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Экономика

В России появились семь новых ТОР

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указы о создании территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах России.
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

Экскурсионный автобус с 39 детьми съехал в кювет под Тулой, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Британское правительство запретит детям «лайки» в соцсетях

Правительственный регулятор сети интернет в Великобритании намерен запретить несовершеннолетним ставить «лайки» в Facebook и Instagram, 15 апреля передает агентство Associated Press (AP).
Обновлено в 09:49
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Исламисты в Тюмени планировали теракт в кинотеатре

Ликвидированные в Тюмени сторонники запрещенного в России «Исламского государства» собирались устроить взрыв в кинотеатре, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:39
Интернет

Amazon хочет запустить бесплатный музыкальный сервис

Компания Amazon планирует откусить часть "пирога", принадлежащего таким музыкальным стриминговым гигантам, как Spotify и Apple Music — "Амазон" может запустить собственный музыкальный сервис, который, как сообщают осведомленные инсайдеры, будет полностью бесплатным для пользователей.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков

Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Политика

Лавров и глава МИД Палестины обсудили проблематику Ближнего Востока

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в ходе встречи в Москве обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Культура

Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в акции «Библионочь»

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено в 09:19
Хоккей

Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ

Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 13:02
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