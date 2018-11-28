Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налогообложения для самозанятых граждан в пилотном режиме, который будет действовать на территории Москвы, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о введении налогов для самозанятых

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