Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»Ведомости 11:52
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. По этому закону Роскомнадзор получает полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
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Выборы в Украине, отставка Виталия Кушнарева и победа Ростовской области на Дельфийских играх: итоги
Городской репортер28 апреля в 07:00
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Политика
Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?
Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Игры
С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen
С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Авто
Новое поколение спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
В экстерьере спортивных новинок появился новый аэродинамический обвес, колесные диски особого дизайна, а в салоне использовали кожу, алькантару, карбон, а еще в панели приборов будет особая тема оформления.
Обновлено в 07:50
Происшествия
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России
Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.
Обновлено в 15:22
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.
Обновлено в 11:49
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком Премьер-лиги в апреле
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком апреля в российской Премьер-лиге.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Друзья Андрея Губина: «У него фобии, все болит»
Друзья Андрея Губина переживают из-за самочувствия музыканта.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались расторгать церковный брак Петросяна и Степаненко
В РПЦ отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с юмористкой Еленой Степаненко.
Обновлено в 13:45
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Леонарду Жардим: «Это очень важное очко в нашей борьбе в чемпионате»
После 34 туров «Монако» с 33 очками идет на 16-м месте в таблице.
Обновлено в 15:55
Кино
Барак Обама с супругой Мишель представили список проектов для Netflix
Барак Обама с супругой Мишель, в настоящий момент занимающиеся продюсированием, представили список проектов для Netflix.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Мария Порошина трогательно простилась с ушедшей из жизни мамой
Известная актриса Мария Порошина в Instagram опубликовала снимок, на котором она с одной из своих дочерей и мамой Натальей Красноярской, которая скончалась 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 12:11
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Игры
В мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
Как и предполагалось, 7 мая подписчики получат: What Remains of Edith Finch Overcooked А до ближайшего вторника у подписчиков ещё есть возможность забрать The Surge и Conan Exiles — подборку апреля.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Обновлено в 08:13
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии
Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Хоккей
«Ак Барс» подпишет новый контракт с Ткачевым
Казанский "Ак Барс" подтвердил информацию о подписании нового контракта с Владимиром Ткачевым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Космос
На крупнейшем спутнике Сатурна нашли ледяную стену
Обновлено в 13:53