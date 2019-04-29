Политика
Путин подписал закон о «суверенном рунете»Ведомости вчера в 11:52
Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. По этому закону Роскомнадзор получает полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
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Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране
Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03
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Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Культура
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь
Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Энергетика
США утроили объем поставок СПГ в ЕС
Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Политика
Нуланд предложила «болезненные санкции» против России
Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Названы самые популярные французские автомобили в России
Эксперты назвали самые востребованные французские авто в России.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию
Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области
Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии
Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев
В iPhone X Apple заменила Touch ID на технологию Face ID, которая, имеет гораздо более низкий уровень ложных срабатываний по сравнению с Touch ID.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Четыре машины сгорели ночью на улице Коллонтай
Четыре автомобиля полностью сгорели, а также пострадали от огня еще два на улице Коллонтай.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество
Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Мотоциклист пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле
Мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в начале первого часа ночи 2 мая на перекрестке Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 04:07
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Футбол
СМИ: Матье продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
Защитник «Спортинга» Жереми Матье продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Обновлено в 01:48
Интернет
В новом дизайне Instagram может скрыть количество лайков под постами
Часть пользователей соцсети Instagram из Канады приняли участие в программе по тестированию новой версии приложения, в которой под опубликованными фото не будет отображаться общее количество лайков.
Обновлено в 04:29
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Посредству новостной передачи «Вести» руководство канала сообщило, что Алсу не будет оглашать результаты во время прямого эфира.
Обновлено вчера в 12:08
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»
Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии
Обновлено в 00:22
Здоровье
Назван спасающий от ожирения повседневный продукт
Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ
Российский форвард Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам, набранным в течение одного плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:31