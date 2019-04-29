Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»Ведомости вчера в 11:52

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации. По этому закону Роскомнадзор получает полномочия определять правила маршрутизации трафика российских операторов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новостивчера в 19:37

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ruвчера в 11:52

Time (США): коротко о новом российском законе о суверенном интернете (Time)

ИноСМИ28 апреля в 23:03

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ruвчера в 11:29

Госкомпании не смогут использовать зарубежные базы данных

Computerworld Россия29 апреля в 05:30

Около 40% екатеринбуржцев уверены, что закон об изоляции Рунета замедлит бизнес-процессы в стране

Эхо Москвы - Екатеринбург29 апреля в 02:03

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Вести.Ruвчера в 11:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Культура

Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Энергетика

США утроили объем поставок СПГ в ЕС

Соединенные Штаты более чем в три раза нарастили объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза с июля прошлого года.
Обновлено в 03:30
Энергетика

Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа

Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Политика

Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Авто

Названы самые популярные французские автомобили в России

Эксперты назвали самые востребованные французские авто в России.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В Донбассе заявили о прорыве ВСУ: «освободили» огромную территорию

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен возвращать неподконтрольные территории Донбасса военным путем – он считает, что непризнанные ДНР и ЛНР откажутся от курса интеграции в РФ после мощной информационной войны.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты

Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев

В iPhone X Apple заменила Touch ID на технологию Face ID, которая, имеет гораздо более низкий уровень ложных срабатываний по сравнению с Touch ID.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Четыре машины сгорели ночью на улице Коллонтай

Четыре автомобиля полностью сгорели, а также пострадали от огня еще два на улице Коллонтай.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Мотоциклист пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в начале первого часа ночи 2 мая на перекрестке Черноисточинского шоссе и улицы Бригадной в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 04:07
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Футбол

СМИ: Матье продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

Защитник «Спортинга» Жереми Матье продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Обновлено в 01:48
Интернет

В новом дизайне Instagram может скрыть количество лайков под постами

Часть пользователей соцсети Instagram из Канады приняли участие в программе по тестированию новой версии приложения, в которой под опубликованными фото не будет отображаться общее количество лайков.
Обновлено в 04:29
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Посредству новостной передачи «Вести» руководство канала сообщило, что Алсу не будет оглашать результаты во время прямого эфира.
Обновлено вчера в 12:08
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Кино

Опубликованы фото из четвертой серии финала «Игры престолов»

Фотографии были опубликованы изданием New York Post.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Минобороны опровергло гибель четверых военных в Сирии

Обновлено в 00:22
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Хоккей

Радулов обновил личный рекорд по очкам за один плей-офф НХЛ

Российский форвард Александр Радулов обновил личный рекорд по очкам, набранным в течение одного плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное