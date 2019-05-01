Политика
Путин подписал закон об изоляции РунетаОткрытый Нижний 01 мая в 11:45
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
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Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Обновлено в 01:36
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол
Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая
«Реал» согласовал трансфер полузащитника "Челси" Эдена Азара.
Обновлено в 02:04
Политика
Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта
Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории
«Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.
Обновлено в 01:39
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница.
Обновлено в 03:13
Авто
Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта
Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса
Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 14:19
Игры
Epic Games Store раздает бесплатно еще одну игру
До 16 мая текущего года все клиенты веб-магазина Epic Games Store имеют возможность бесплатной загрузки классического пазла World of Goo, который заключается в построении мостов, высоких башенных конструкций и иных зданий из шариков Гуу.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе
В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины
В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество
В Австралии обнаружили трехглазую змею
В Австралии обнаружили трехглазую змею.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В ДТП в Калужской области пострадали девять человек
После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо
Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка
Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44