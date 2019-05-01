Политика

Путин подписал закон об изоляции РунетаОткрытый Нижний 01 мая в 11:45

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
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Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъ01 мая в 11:28

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

РИА Новости01 мая в 19:37

Путин подписал закон о «надежном интернете»

URA.Ru01 мая в 11:52

Путин подписал закон о надежном Рунете

ТАСС01 мая в 11:38

Путин подписал закон о надежном рунете

Газета.Ru01 мая в 11:29

Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета

Эхо Москвывчера в 01:32

Путин подписал закон о суверенном Рунете

РБК01 мая в 11:26
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Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол

Азар может стать игроком «Реала» уже 12 мая

«Реал» согласовал трансфер полузащитника "Челси" Эдена Азара.
Обновлено в 02:04
Политика

Киев сможет отследить украинцев, которые получили российские паспорта

Ранее Грымчак заявил, что украинцев, получивших российский паспорт, будут лишать гражданства.
Обновлено в 01:00
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

20 лет с ВИЧ: челнинка хочет написать книгу о своей трагической истории

«Челнинские известия» на условиях анонимности пообщались с больной, которая живет со страшным диагнозом уже 20 лет и состоит на учете в местном СПИД-центре.
Обновлено в 01:39
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница.
Обновлено в 03:13
Авто

Пикап Toyota Tundra проехал миллион миль без капремонта

Пикап Toyota Tundra, принадлежащий жителю штата Луизиана Аарону Морванту, стал рекордсменом по пробегу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Венесуэльский суд выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса

Венесуэльский уголовный суд в четверг выдал ордер на арест лидера оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который ранее сбежал из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 14:19
Игры

Epic Games Store раздает бесплатно еще одну игру

До 16 мая текущего года все клиенты веб-магазина Epic Games Store имеют возможность бесплатной загрузки классического пазла World of Goo, который заключается в построении мостов, высоких башенных конструкций и иных зданий из шариков Гуу.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе

В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему силами НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапаротти.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

«Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ

Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».
Обновлено в 03:00
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Футбол

«Бока Хуниорс» впервые выиграла Суперкубок Аргентины

В матче за Суперкубок Аргентины «Бока Хуниорс» переиграла «Росарио Сентраль» в серии пенальти.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Общество

В Австралии обнаружили трехглазую змею

В Австралии обнаружили трехглазую змею.
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика

В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске

Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Политика

Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле

Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

В ДТП в Калужской области пострадали девять человек

После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо

Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Музыка

Дрейк победил в 12 номинациях Billboard Music Awards

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения музыкальной премией Billboard Music Awards, по 12 наград получили рэпер Дрейк и певица Карди Би.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Футбол

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
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