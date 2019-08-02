Экономика
Путин подписал закон о стимулировании добычи редких металловТАСС вчера в 15:55
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стимулирование добычи редких металлов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Основная часть его положений вступит в силу 1 января 2020 года.
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