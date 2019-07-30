Энергетика

Путин подписал закон о стабилизации цен на топливоБел.Ру 05:01

Документ изменяет параметры демпфирующего механизма задним числом, с 1 июля, для стабилизации внутренних цен на бензин и дизтопливо. Согласно документу, если экспортная цена будет выше, чем по стране, то государство покроет разницу нефтяникам.
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