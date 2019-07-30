Энергетика
Путин подписал закон о стабилизации цен на топливоБел.Ру 05:01
Документ изменяет параметры демпфирующего механизма задним числом, с 1 июля, для стабилизации внутренних цен на бензин и дизтопливо. Согласно документу, если экспортная цена будет выше, чем по стране, то государство покроет разницу нефтяникам.
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Политика
Медведев провел в Красноярске совещание по борьбе с лесными пожарами
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Красноярске совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 12:10
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Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
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Здоровье
В Курске объединят стоматологические поликлиники
Кстати, своей очереди на объединение ожидают Центр скорой медицинской помощи Курска и Центр медицины катастроф.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Экономика
«Роснефть» покупает крупную сеть АЗС «ПТК» в Петербурге и СЗФО
Розничная сеть ПТК в Санкт-Петербурге и Ленобласти входит в тройку лидеров топливного рынка петербургского региона 100% акций ПТК — крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — перейдут под контроль "Роснефти", что позволит ей занять лидирующие позиции на рынке нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД
НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 10:05
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл
Принц признал, что всегда надеялся завести ребенка в интервью British Vogue.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
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Культура
Люксовый кино-лекционный комплекс появится в Севастополе – Мединский
В Севастополе на базе бывшего кинотеатра "Украина" на улице Ленина создадут люксовый кино-лекционный комплекс.
Обновлено в 09:12
Экономика
Курс грузинского лари установил новый антирекорд
После начала акций протестов в Тбилиси, которые стартовали 20 июня, курс лари по отношению к доллару упал на 2,5%. В мае стоимость доллара составляла 2,72 лари, в конце июня официальный курс лари к доллару составлял 2,78 лари за один доллар, при этом Нацбанк установил курс на 31 июля в размере 2,95 лари, а на 1 августа уже 2,97.
Обновлено в 10:34
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Общество
В NASA раскрыли масштабы лесных пожаров в России
Обновлено в 12:44
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
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Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными
Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Экономика
Счетная палата спрогнозировала снижение уровня бедности в России
Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 10:12
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Футбол
Фелиш: хотел бы стать новым Роналду
Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:16