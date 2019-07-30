с чего всё началось

Документ изменяет параметры демпфирующего механизма задним числом, с 1 июля, для стабилизации внутренних цен на бензин и дизтопливо. Согласно документу, если экспортная цена будет выше, чем по стране, то государство покроет разницу нефтяникам.

Путин подписал закон о стабилизации цен на топливо

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

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Технологии Project Syndicate: Рост благосостояния граждан ЕС и США зависит от ИИ Широкое внедрение технологий ИИ позволило бы США и ЕС существенно увеличить уровень благосостояния своих граждан, заявили экономист Кристофер Писсаридеси сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey & СомрапуЖак Буген в статье для издания Project Syndicate.

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