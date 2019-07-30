Энергетика

Путин подписал закон о стабилизации цен на топливоБел.Ру вчера в 05:01

Документ изменяет параметры демпфирующего механизма задним числом, с 1 июля, для стабилизации внутренних цен на бензин и дизтопливо. Согласно документу, если экспортная цена будет выше, чем по стране, то государство покроет разницу нефтяникам.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован
 на портале правовой информации.
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РИА Новости30 июля в 13:23
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
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Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
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Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
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Project Syndicate: Рост благосостояния граждан ЕС и США зависит от ИИ

Широкое внедрение технологий ИИ позволило бы США и ЕС существенно увеличить уровень благосостояния своих граждан, заявили экономист Кристофер Писсаридеси сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey & СомрапуЖак Буген в статье для издания Project Syndicate.
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Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено вчера в 06:23
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Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

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Эксперт оценил слова генерала из Латвии о «способной удивить» Россию армии

Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны.
Обновлено вчера в 21:17
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В Белом доме раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Трампа

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ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
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Safari Condo показала новый легкий и аэродинамичный трейлер

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Аккаунт посольства РФ в Сирии разблокирован в Twitter

Аккаунт российского посольства в Сирии вновь доступен в Twitter.
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Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
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