с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.

Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин

Происшествия Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

Общество Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.

Политика Медведев просит СКР проверить версию о поджогах лесов Сибири Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД с поручением проверить версию «о намеренном создании лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины» в Сибири.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Авто В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.

Происшествия В Израиле заявили о ранении трёх военных на границе сектора Газа Израильская армия заявила о ранении трёх военнослужащих на границе сектора Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Экономика Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов Страховщики предлагают реанимировать идею страхования лесов На фоне потерь от лесных пожаров страховое лобби предлагает возродить дискуссию о страховании лесного фонда.

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Экономика Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье» Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Армия и оружие Минобороны испытало «военный интернет» Минобороны испытало работу «военного интернета» — передачи данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию от Минобороны.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Политика Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.

Общество Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.

Общество Россиянам продлили «дачную амнистию» Сегодня стало известно, что Госдума продлила срок «дачной амнистии» до 1-го марта 2021-го года.

Политика Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

Экономика Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.