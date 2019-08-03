Экономика
Путин подписал закон о снижении ставки НДПИ при добыче редких металловПРАЙМ вчера в 16:24
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до 4,8% с 8% ставку НДПИ при добыче редких металлов, которые образуют собственные месторождения или добываются попутно с редкими металлами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
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Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
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Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
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Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции США, получают нефть с большего числа иранских танкеров, чем было ранее известно, пишет газета New York Times со ссылкой на сервисы отслеживания судов и спутниковые изображения.
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Минобороны отчиталось о площади потушенных пожаров в Сибири
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Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
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Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса
Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс».
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Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram
Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии
Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.
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Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
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Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Музыка
Умер клавишник Kinks Йен Гиббонс
Бывший клавишник британской группы Kinks Йен Гиббонс скончался 1 августа 2019 года в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Челси» и «Боруссия М» сыграли вничью
Лондонский «Челси» в товарищеском матче не смог переиграть гладбахскую "Боруссию".
Обновлено в 13:08
Общество
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Экономика
СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару
Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Происшествия
ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек
Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.
Обновлено в 05:50
Политика
Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей»
Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".
Обновлено в 08:46