Президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов в отношении РЖД за нарушение сроков грузоперевозок железнодорожным транспортом.

Путин подписал закон о снижении штрафов за просрочку ЖД-грузоперевозок

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