Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении штрафов для РЖД за нарушение сроков доставки грузов. Подписанный президентом закон снижает размер штрафов для РЖД за опоздания при доставке грузов или порожних вагонов, принадлежащих другим собственникам, железнодорожным транспортом.

Путин подписал закон о снижении штрафов для РЖД

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Политика В США назвали сумму расходов на расследование Мюллера Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" стоило около 32 миллионов долларов, следует из документов, опубликованных американским минюстом в пятницу.

Наука Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.

Экономика Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Наука Учёные назвали основную причину развития рака Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.

Экономика Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Финансы Курсы доллара и евро прибавили сразу по рублю В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 65,39 рубля. Это более чем на рубль выше курса закрытия торгов предыдущего дня.

Игры Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.

Происшествия Экс-чемпион мира по боксу найден мертвым в польской тюрьме Бывший чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC Давид Костецки был найдет мертвым в польской тюрьме, где отбывал наказание.

Футбол Чемпионат Англии. Чемпион-лига. Превью сезона 2019-2020 В рамках своего блога предлагаю вашему вниманию уже традиционное для последних лет превью к новой кампании.

Политика Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Футбол Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Футбол Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо» Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Армия и оружие Международная коалиция по борьбе с ИГ переключит внимание на Африку Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс сообщил, что международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" уже скоро может сосредоточить свое внимание на Западной Африке и зоне Сахеля.