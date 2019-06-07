Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

Lenta.ru07:40

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАСС04:21

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РЕН ТВ05:24

Путин подписал закон о предельных ценах на лекарства

Московский Комсомолец05:03

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новости04:41

В.Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Агентство Москва04:36

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова

В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Саша Савельева прокомментировала слухи о конфликте с Игорем Матвиенко

Обновлено в 09:16
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика

Юрий Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в России ведется третье расследование по делу ЮКОСа и мошенническим схемам беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Обновлено в 06:14
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Общество

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось

Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Политика

Бывший завод Порошенко в Севастополе передадут в госсобственность РФ

Акции Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежавшие ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, передадут в государственную собственность России.
Обновлено в 06:55
Космос

Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

Обновлено в 06:20
Авто

В России отзывают машины BMW X7

Представители Росстандарта сообщили о старте кампании по отзыву автомобилей модели BMW X7.
Обновлено в 09:18
Общество

Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша

Обновлено в 09:12
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Хоккей

«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского

Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Экономика

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса

Депутат Госдумы Андрей Макаров вновь (на бизнес-завтраке Грефа парламентарий выступает каждый год) обратил внимание на проблемы бизнес-сообщества.
Обновлено в 09:42
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара США

Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Теннис

Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте

Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца

Ранее суд арестовал бармена Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве в рамках этого дела и Сергея Ходжояна, которого следствие считает непосредственным убийцей.
Обновлено 05 июня в 14:36
Армия и оружие

ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль

Пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что ракетный крейсер США Chancellorsville при следовании отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США в Восточно-Китайском море параллельными курсами внезапно изменил направление движения и пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 м от судна.
Обновлено в 07:57
Политика

Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»

Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Наука

Секс и переход к размножению половым путём мог быть защитой от рака

Обновлено в 10:15
Политика

Путин впервые публично прокомментировал дело Калви

Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Владимира Машкова помолодела на 20 лет

На день рождения к внучке приехала ее бабушка Елена Шевченко, первая жена Владимира Машкова.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Наука

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Интернет

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу

Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей

По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
ЖКХ

Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора

На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.
Обновлено в 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное