Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК 06:47
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Политика
Юрий Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в России ведется третье расследование по делу ЮКОСа и мошенническим схемам беглого олигарха Михаила Ходорковского.
Обновлено в 06:14
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Политика
Бывший завод Порошенко в Севастополе передадут в госсобственность РФ
Акции Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, принадлежавшие ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, передадут в государственную собственность России.
Обновлено в 06:55
Космос
Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание
Обновлено в 06:20
Авто
В России отзывают машины BMW X7
Представители Росстандарта сообщили о старте кампании по отзыву автомобилей модели BMW X7.
Обновлено в 09:18
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Хоккей
«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли
В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Экономика
ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса
Депутат Госдумы Андрей Макаров вновь (на бизнес-завтраке Грефа парламентарий выступает каждый год) обратил внимание на проблемы бизнес-сообщества.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара США
Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Теннис
Чань Латиша и Додиг защитили титул на «Ролан Гаррос» в миксте
Представительница Китайского Тайбэя Чань Латиша и хорват Иван Додиг стали победителями Открытого чемпионата Франции в миксте.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца
Ранее суд арестовал бармена Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве в рамках этого дела и Сергея Ходжояна, которого следствие считает непосредственным убийцей.
Обновлено 05 июня в 14:36
Армия и оружие
ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль
Пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что ракетный крейсер США Chancellorsville при следовании отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США в Восточно-Китайском море параллельными курсами внезапно изменил направление движения и пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 м от судна.
Обновлено в 07:57
Политика
Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан»
Подольский районный суд по ходатайству главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Политика
Путин впервые публично прокомментировал дело Калви
Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Бывшая жена Владимира Машкова помолодела на 20 лет
На день рождения к внучке приехала ее бабушка Елена Шевченко, первая жена Владимира Машкова.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Наука
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей
По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.
Обновлено в 07:30
ЖКХ
Жителям многоквартирных домов в Омске снизили тариф на вывоз мусора
На основании приказа РЭК Омской области норматив накопления ТКО для омичей, живущих в многоквартирных домах, снижен с 25,550 кг до 24,408 кг на одного человека.
Обновлено в 07:48