Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК вчера в 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Экономика Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики Миллионы немцев познали кредитное рабство — объемы их долгов выросли настолько, что они не могут их погасить.

Происшествия Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.

Происшествия Лайнер «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в Пулково Лайнер «Уральских авиалиний» был вынужден вернуться в аэропорт Пулково после вылета из-за сигнала о неисправности.

Экономика Дожили: россиянам начнут продавать еду в кредит Отмечается, что новая виртуальная карта покупателя позволит россиянам покупать товары в магазинах сети «Перекресток» в кредит с действующим льготным периодом.

Шоу-бизнес «Ни грамма жира»: поклонники взволнованы состоянием Дарьи Мельниковой На новых фото звезда «Папиных дочек» выглядит худой и изможденной. Поклонники обеспокоены состоянием Дарьи Мельниковой.

Общество Радио Ватикана начало вещать на латыни Радио Ватикана запустило в субботу, 8 июня, регулярную новостную программу на латинском языке, сообщает в Reuters.

Общество Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Экономика Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook Китайская компания Fosun Tourism Group, которая владеет французским туроператором Club Med, ведет переговоры о покупке британской туристической фирмы Thomas Cook, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Происшествия В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Политика Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.

Спорт IAAF опровергла информацию о решении продлить отстранение ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Шоу-бизнес Юлия Михалкова борется с лишним весом Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».

Политика В Казахстане стартовали президентские выборы Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.