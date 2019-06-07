Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК вчера в 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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В каких случаях будут снижать цены на жизненно важные лекарства?

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Агентство Москвавчера в 04:36

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Lenta.ruвчера в 07:40
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