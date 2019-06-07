Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Путин распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

Lenta.ru07:40

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47

Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ru05:04

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РЕН ТВ05:24

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Московский Комсомолец05:03

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РИА Новости04:41

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАСС04:21
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