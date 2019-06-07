Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК 06:47
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Обновлено в 08:00
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Политика
Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину
Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.
Обновлено в 15:24
Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено в 10:34
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии
В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.
Обновлено в 15:27
Политика
Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»
Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
Обновлено в 09:00
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Гаджеты
На следующей неделе глава AMD расскажет о планах по поддержке трассировки лучей
Источник изображения: AMD Подытожила свой комментарий госпожа Коттер обещанием раскрыть на E3 2019 планы компании о внедрении трассировки лучей в сфере графики.
Обновлено в 07:26
Энергетика
Нефть снова растет после заявлений Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть снова растут — Brent и WTI с начала торгов поднялись в цене на 2,5%, 7 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Кино
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция россиян и украинцев на сериал
Сценарист мини-сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин оказался удивлен отзывами на шоу в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Наука
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено в 15:46
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41