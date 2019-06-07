Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК вчера в 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:24, Ашберн
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