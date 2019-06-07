Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК вчера в 06:47
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Политика
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что заседание британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед РФ в 3 миллиарда долларов состоится в конце текущего года.
Обновлено в 09:43
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Парламент Молдавии признал страну «захваченным государством»
Парламент Молдавии принял декларацию, согласно которой страна признаётся «захваченным государством».
Обновлено в 17:11
Происшествия
Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характером
По мнению Алибасова-младшего, отравление могло случиться из-за суетливого характера его отца.
Обновлено в 11:22
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
Происшествия
Делом Голунова занялось главное управление МВД по Москве
Уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова передали в Главное следственное управление МВД по Москве, сообщил РБК начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 17:24
Политика
Внеочередные выборы президента начались в Казахстане
В Казахстане в воскресенье, 9 июня, проходят внеочередные выборы президента.
Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова прокомментировал сын артиста
Опасность для жизни Бари Алибасова миновала, состояние остается стабильно тяжелым, заявил сын артиста Бари Алибасов-младший, 8 июня сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Единоборства
Попов уступил Вайнленду в дебютном поединке в UFC
Обновлено в 19:17
Политика
Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги
Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале Никулинского суда задержанный по подозрению в распространении наркотиков журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе.
Обновлено в 17:35
Общество
В Минздраве сообщили о снижении смертности среди трудоспособных мужчин
В России сократилась смертность мужчин трудоспособного возраста. За последние шесть лет этот показатель снизился примерно на 18%.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча
Дом нападающего мадридского "Атлетико" и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:44
Единоборства
Роллс оказался тяжелее Головкина
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Культура
Эрнст не закроет «Голос. Дети» после скандала с дочерью Алсу
Победу в проекте одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие россияне посчитали, что такой результат несправедлив.
Обновлено в 02:08
Космос
В сторону Земли летит астероид размером с футбольное поле
Обновлено в 23:00
Наука
В Европе обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Научными сотрудниками германского Института изучения истории человечества в Йене установлен факт того, что эпидемия чумы Юстиниана, наблюдавшаяся в Византии в середине VI-го века, также была распространена и на территории всей Европы.
Обновлено вчера в 15:20
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено в 21:12
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Здоровье
Игры со смертью: почему Алибасов выпил средство для труб
Всю неделю страна обсуждала запутанную историю с Бари Алибасовым, который вместо сока выпил средство для очистки труб «Крот».
Обновлено в 12:20
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Уровень поддержки парламента Зеленский оценил в 4%. «Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно», — добавил президент.
Обновлено в 04:34