Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

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