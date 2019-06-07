Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваРБК 06:47

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РЕН ТВ05:24

Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ru05:04

Путин подписал закон о предельных ценах на лекарства

Московский Комсомолец05:03

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новости04:41

В.Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Агентство Москва04:36

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАСС04:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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«Личный кинолог @ivanovsport🤘 (супруг певицы — Дмитрий Иванов, прим.ред.)», — уточнила в подписи Милявская.
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Сотрудники администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 июля перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания.
Обновлено в 07:11
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Следственные действия в квартире задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова проводились в присутствии понятых, сообщил "Интерфаксу" адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Джулай.
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Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
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Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
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Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".
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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
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