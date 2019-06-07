Экономика

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваКапитал страны вчера в 17:52

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал закон, согласно которому цены на жизненно важные лекарственные препараты будут снижаться, сообщает «РБК».
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В каких случаях будут снижать цены на жизненно важные лекарства?

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:59, Ашберн
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