Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваКапитал страны вчера в 17:52
Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал закон, согласно которому цены на жизненно важные лекарственные препараты будут снижаться, сообщает «РБК».
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Челябинка написала гневный пост про «инфекционку» больницы №8
Фото не передает реального ужаса и грязи подушек и одеял.
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Происшествия
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Врачи заподозрили у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
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Обновлено в 06:35
Происшествия
В Ростовской области в ДТП погибли мама с ребенком
Обновлено в 03:56
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Футбол
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Обновлено в 05:27
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Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова
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Партия Смешко обнародовала первую десятку своего избирательного списка
В тройку списка партии Игоря Смешко «Сила и честь» вошли, кроме самого Смешко, депутат от «Самопомощи» Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
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Врачи оценили состояние Алибасова
Обновлено 05 июня в 14:11
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
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Встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Японии
Россию представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр цифрового развития РФ Константин Носков Министерская встреча G20 по вопросам торговли и цифровой экономики открылась 8 июня в японской префектуре Ибараки.
Обновлено в 03:50
Политика
Делегацию из стран ЕС поразило величие Крымского моста
Делегация общественников из стран Евросоюза была поражена величием и масштабом строительства моста через Керченский пролив, сообщила РИА Новости руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе
Возбуждено уголовное дело после драки на юго-западе Москвы, в ходе которой был убит мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
Обновлено в 05:58
Космос
В 2021 году на Луну отправится первый робот
Стало известно, что впервые на Луну отправится миниатюрный робот на четырех колесах.
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Полиция нашла в квартире журналиста «Медузы» пять граммов кокаина
Столичная полиция изъяла в квартире журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова пять граммов кокаина, а также электронные весы.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Футбол
AS: «Валенсия» может обменять Мурильо на Черышева
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
«Не люблю одиночество»: Мария Порошина мечтает о надежном мужчине
Отечественная актриса Мария Порошина пожаловалась на одиночество и призналась посредством поста в Instagram, что мечтает о надежном мужчине.
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Наука
Ученые поняли, почему организм перестает бороться со старением
Изучая образцы тканей генов, отвечающих за противостояние старению, у людей разного возраста, специалисты обнаружили, что к 50-60 годам антивозрастные системы человека перестают работать.
Обновлено в 05:29
Политика
Жители Галичины не видят себя в составе «единой» Украины
«Если пять лет назад за Галичину как субъект федерации в составе федеративной Украины выступало 0% респондентов, то в 2019 году таковых оказалось уже 2,8%. Термины «федерация», «федеративная» постепенно теряют токсичность для жителей этого региона», — пишет киевский еженедельник.
Обновлено в 04:15
Происшествия
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Обновлено вчера в 09:55
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
Корпорация МСП и банк «Интеза» поддержат российско-итальянский бизнес
Корпорация МСП совместно с банком «Интеза» разработают механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам портала Бизнес-навигатора МСП.
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Зеленая аптека: какие аналоги антибиотиков есть у природы
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Врачи и сын Алибасова рассказали о его состоянии
Врачи справились с ожогом дыхательных путей, которые получил Бари Алибасов, сообщило РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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