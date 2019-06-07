Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарстваКапитал страны вчера в 17:52

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, подписал закон, согласно которому цены на жизненно важные лекарственные препараты будут снижаться, сообщает «РБК».

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

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