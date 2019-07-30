с чего всё началось

Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил закон, предусматривающий корректировку параметров демпфирующего механизма, который нацелен на стабилизацию стоимости бензина в стране. Этот механизм должен сдерживать увеличение цен на бензин.

Путин принял закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

Происшествия Силовики предотвратили теракт в Татарстане ФСБ России совместно с МВД предотвратили теракт в Татарстане, передает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

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Политика Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.

Политика Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.

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Политика Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

Политика Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

Футбол Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.

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Экономика План Зеленского: Украина распродаст все земли и заводы Ну, а как китайские агропредприятия работают на земле в других странах можно легко найти в Сети, и что потом от этой земли остается (ядерная пустошь и то плодороднее).

Здоровье В Рязани из детской областной больницы массово увольняются медики Из Рязанской Областной детской клинической больницы массово увольняются врачи и медсестры, пишет "Альянс врачей".

Наука Роботов из проволоки обучили плавным движениям Инженеры из Disney Research разработали метод, позволяющий роботам или анимированным персонажам выполнять быстрые движения без остаточного раскачивания, которое обычно возникает после них.

Экономика Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами по определенной схеме.

Происшествия В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Политика Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.