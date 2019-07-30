с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливо

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Политика Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.

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