Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливоТатар-информ 03:42
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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Названа дата запуска «Северного потока-2»
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В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
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В Москве пьяный актер вырвал дверь такси
В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.
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Кино
Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в прокат в конце октября
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В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
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Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
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Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
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Обновлено вчера в 13:37
Политика
Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями
«Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.
Обновлено в 00:59
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:50
Общество
Вторник в Москве стал самым холодным днем с начала июля
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Обновлено вчера в 14:41
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Баскетбол
Официально: чемпион НБА Мозгов перешел в «Химки»
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Кливленд Кавальерс" Тимофей Мозгов официально стал игроком подмосковных "Химок".
Обновлено в 07:29
Происшествия
На Урале в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В городе Асбесте Свердловской области в результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.
Обновлено в 07:59
Экономика
Сбербанк продал турецкую «дочку» Denizbank
Сбербанк продал свою "дочку" Denizbank дубайскому Emirates NBD, который теперь владеет 99,85% акций турецкого банка, говорится в совместном заявлении сторон.
Обновлено в 07:59
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
БМД-2М получила боевой модуль «Берег»
Боевая машина десанта (БМД) модели 2М прошла модернизацию и получила боевой модуль под названием «Берег».
Обновлено в 07:52
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Калмыкия Бату Хасиковым.
Обновлено в 08:00
Авто
Китайский автомобильный бренд Haval вышел в Новокузнецк
Компания «Сибмоторс» открыла дилерский центр китайской автомобильной марки Haval в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:32
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Американский актер Леонардо ди Каприо, известный благотворительной деятельностью в сфере защиты окружающей среды и животных, в Instagram опубликовал видео, призывающее обратить внимание на лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В Тверской области сформирована эскадрилья истребителей Су-35
Новейшие истребители Су-35, поступившие в авиаполк ЗВО, дислоцированный в Тверской области, заменят устаревший авиапарк.
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54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
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Технологии
Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей
Первый ускоритель В инновационный технополис Минобороны «Эра» в Анапе был поставлен первый ускоритель нейронных сетей, сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 03:47