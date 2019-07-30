Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливоТатар-информ 03:42
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован на портале правовой информации.РБКвчера в 15:10
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:21, Ашберн
Здоровье
Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей из ОДКБ
Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что в детской клинической больнице имени Дмитриевой по собственному желанию уволились 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения.
Обновлено в 07:20
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Футбол
Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА
Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.
Обновлено в 09:48
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Культура
Машков посетил Тавриду и организовал бесплатный показ «Движения вверх» для жителей Крыма
31 июля на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" прошла творческая встреча с известным актером, худруком театра Олега Табакова Владимиром Машковым.
Обновлено в 10:06
Энергетика
Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 09:59
Политика
Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе
Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Врач общей практики Ирина Добрецова обсудила с «Вечерней Москвой», какие лекарственные препараты и средства народной медицины бесполезны при лечение болезней.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Рюкзак с 5 млн рублей украли у мужчины на юго-востоке Москвы
В полицию обратился мужчина, у которого отобрали рюкзак с 5 млн рублей.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе
В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.
Обновлено в 10:58
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:08
Космос
Состоялся запуск ракеты «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12»
На космодроме Байконур был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12».
Обновлено в 09:18
Наука
В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного
Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.
Обновлено в 05:35
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.
Обновлено в 10:39
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Главную больницу Кимрского района капитально отремонтируют
В Тверской области капитально отремонтируют Кимрскую центральную районную больницу. Об этом сообщает правительство региона.
Обновлено в 11:00
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Путешествия
Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года
"К сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", - цитирует генконсула РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Медведев прокомментировал слухи о переходе Малкома в «Зенит»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что вероятность того, что нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в Петербурге, очень велика.
Обновлено в 09:32
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19