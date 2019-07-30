Энергетика

Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливоТатар-информ 03:42

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет скорректировать механизм компенсаций нефтяникам за реализацию топлива на внутреннем рынке, документ опубликован
 на портале правовой информации.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:21, Ашберн
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