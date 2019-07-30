с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливо

Здоровье Минздрав проверит информацию о массовом увольнении врачей из ОДКБ Ранее пользователи в соцсетях сообщили, что в детской клинической больнице имени Дмитриевой по собственному желанию уволились 12 врачей и 20 медсестёр хирургического отделения.

Футбол Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.

Футбол Украинец Хачериди станет игроком ЦСКА Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат в период с 23 по 29 июля впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию - потребительские цены, по оценке статистиков, снизились за отчетную неделю на 0,1%.

Политика ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Культура Машков посетил Тавриду и организовал бесплатный показ «Движения вверх» для жителей Крыма 31 июля на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" прошла творческая встреча с известным актером, худруком театра Олега Табакова Владимиром Машковым.

Энергетика Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".

Политика Врио главы Калмыкии призвал Путина решить проблему с водой в регионе Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков попросил российского президента Владимира Путина оказать помощь в поэтапном решении проблемы с обеспечением республики питьевой водой.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Врач общей практики Ирина Добрецова обсудила с «Вечерней Москвой», какие лекарственные препараты и средства народной медицины бесполезны при лечение болезней.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Происшествия В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.

Общество Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.

Происшествия Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек.

Политика Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Наука В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного Японский ученый, изучающий стволовые клетки, первым получил государственную поддержку для новых научных экспериментов – внедрения клеток человека в эмбрионы животного.

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Отмечается, что на территорию страны за месяц прибыли более миллиона человек.

Экономика Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Здоровье Главную больницу Кимрского района капитально отремонтируют В Тверской области капитально отремонтируют Кимрскую центральную районную больницу. Об этом сообщает правительство региона.

Политика Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.

Путешествия Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года "К сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками", - цитирует генконсула РИА Новости.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Футбол Медведев прокомментировал слухи о переходе Малкома в «Зенит» Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что вероятность того, что нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в Петербурге, очень велика.