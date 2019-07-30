Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин и дизтопливоТатар-информ 03:42
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, которые корректируют параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.
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Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Путешествия
Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней
Аэропорт туристического итальянского города Ольбия в Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка, который пытались вывезти туристы в качестве сувениров, сообщает портал Corriere della Sera.
Обновлено в 17:03
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:40
Космос
Телескоп TESS обнаружил экзопланету с тремя солнцами
Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено 29 июля в 08:38
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Футбол
«Факел» подписал Яковлева и Коряна
Обновлено в 13:56
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 20:06
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Музыка
Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
В Краснодарском крае спецназ уничтожил «боевиков»
Обновлено в 14:31
Экономика
Предпенсионеры заинтересовали банки России
Ранее News.ru сообщал, что официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России.
Обновлено в 22:43
Политика
Губернатор Красноярска предложил ученым тушить пожары в лесах
Пожары в Сибири начались неделю назад. В Красноярском крае и Иркутской области до сих пор полыхают 1 млн гектаров леса.
Обновлено в 14:25
Космос
В музее космонавтики состоится акция «Первый чувашский космонавт»
В рамках празднования 57-й годовщины первого космического полета Андрияна Григорьевича Николаева в Шоршелском музее космонавтики состоится открытие выставки "Звездные братья", запланированы тематические экскурсии "Первый чувашский космонавт", месячник показа документальных фильмов о чувашском Соколе, месячник активности школьной клубной любительской радиостанции "Восток-3".
Обновлено в 11:37
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено в 14:42
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Космос
Один из лунных частников отказался от доставки грузов NASA
Обновлено вчера в 05:46
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30
В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей.
Обновлено вчера в 23:36
Космос
«Черная Луна» взойдет над Восточным полушарием в августе
Предыдущее второе за месяц новолуние пришлось на 30 октября 2016 года, а очередную "черную Луну" придется ждать до 30 апреля 2022 года.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Анита Цой отменила концерты после травмы
Певица Анита Цой отменила концерты из-за травмы ноги на фестивале в Баку, где она споткнулась на красной ковровой дорожке, об этом сообщила сама артистка в соцсетях.
Обновлено в 22:32
Путешествия
Россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции
Обновлено в 18:34
Общество
В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки
С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Общество
У оператора подмосковной свалки «Ядрово» сменился собственник
У оператора скандального подмосковного мусорного полигона "Ядрово" сменился собственник.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская хотела проникнуть в роддом к экс-возлюбленной Шаляпина
Пианистка из Киева посоветовала ей пройти тест ДНК. Кстати, об этом говорил и Прохор Шаляпин.
Обновлено в 23:21