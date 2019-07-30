с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля корректирует параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и топливо. По этому механизму, если экспортная цена топлива выше внутрироссийской, то государство будет компенсировать нефтяникам часть разницы.

Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Происшествия Человек погиб при аварии в Лефортовском тоннеле В результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Космос Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.

Происшествия Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.

Общество Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.

Экономика Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» Denizbank Сбербанк России закрыл сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank, уступив 99,85% акций эмиратскому банку Emirates NBD.

Общество «Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.

Общество Названы самые похищаемые товары в российских магазинах В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика США продлили ограничения на ядерную программу Ирана Госсекретарь США Майкл Помпео продлил действие ограничений на ядерную программу Ирана.

Энергетика Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть Российская естественная транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов "Транснефть" выплатила украинской компании "Укртранснафта" 2,3 миллиона евро в качестве части компенсации за ущерб о попадания некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба".

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Происшествия Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.

Общество Медведев осмотрел в Чите специализированную лесопожарную технику Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.

Футбол Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт Французский журналист Мохамед Бухафси в своем твиттере сообщил, что футболист «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените».

Политика Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Финансы Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля Сбербанк понизил среднегодовой курс доллара за 2019 год с 68,5 до 64,5 рубля, следует из обновленного макропрогноза в презентации группы банка к отчетности по МСФО за второй квартал текущего года.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством За шесть месяцев 2019 года по поводу укусов и других травм от контактов с животными в медучреждения обратились почти 200 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.