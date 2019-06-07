Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарстваREGNUM 06:26
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства
Государственная Дума РФ05:17
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