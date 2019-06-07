Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарстваREGNUM 06:26

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАСС04:21

Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ru05:04

Путин подписал закон о предельных ценах на лекарства

Московский Комсомолец05:03

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новости04:41

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РЕН ТВ05:24

Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Государственная Дума РФ05:17
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Арестован мужчина, планировавший устроить взрыв на Таймс-сквер

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Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

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Обновлено в 01:10
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Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2019

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Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики

Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
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Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика

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Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

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Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

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«Дочка» Сбербанка купит торгово-развлекательный центр «Жемчужная Плаза» на юго-западе Петербурга, который сейчас на паритетных началах принадлежит SIIC и SRV.
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ВМС США обвинили российский корабль в морском инциденте

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Энергетика

Соединённым Штатам предрекли скорое лидерство по экспорту СПГ

США могут стать крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ) в течение пяти лет, опередив Катар.
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На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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