Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарстваREGNUM 06:26

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ru05:04

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РЕН ТВ05:24

Путин распорядился снизить цены на жизненно важные лекарства

Lenta.ru07:40

Путин подписал закон о предельных ценах на лекарства

Московский Комсомолец05:03

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новости04:41

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

ТАСС04:21
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