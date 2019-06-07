Экономика

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарстваREGNUM 06:26

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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Путин подписал закон о ценах на жизненно важные лекарства

Life.ru05:04

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РЕН ТВ05:24

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РИА Новости04:41

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
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