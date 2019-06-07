Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарстваREGNUM 06:26

В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства

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