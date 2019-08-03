Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским гражданам использовать луки и арбалеты на охоте. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о разрешении охотиться с помощью лука и арбалета

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