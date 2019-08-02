Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаТАСС 13:47

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
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Путин продлил «дачную амнистию» до 2021 года

Известия17:38

Путин подписал закон о «дачной амнистии»

РБК15:49

«Дачную амнистию» вернули до 1 марта 2021 года

Сибдом30 июля в 05:19

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

РИА Новости13:51

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

РЕН ТВ13:39

Путин подписал закон об усовершенствовании норм о комплексном развитии территорий

ТАСС15:35

Госдума продлила «дачную амнистию»

PROkhab.ru29 июля в 20:32
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика

Объяснена невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Спорт

Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона

Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Политика

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика

Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей хорошим отношениям с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что мешавшее хорошим отношениям с Россией расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Политика

МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Космос

Конец света близко: Уфологи заявили о приближении планеты Нибиру

Конец света произойдет из-за таинственной планеты Х, или Нибиру, которая движется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено в 02:25
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Гаджеты

В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках

Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Энергетика

Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции

Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Политика

Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Политика

Владимир Путин встретился с главой Астраханской области

Обновлено в 08:39
Здоровье

Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца

Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна

Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food

Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Футбол

Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении

Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
Обновлено в 10:26
Происшествия

38-летний боксер покончил с собой

38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Общество

МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных

"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Экономика

Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки

Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:54
Транспорт

Шереметьево признали лучшим аэропортом мира

Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Общество

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
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