Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаТАСС 13:47
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Политика
Объяснена невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Материал был опубликован в Infosperber.
Обновлено в 17:55
Политика
Путин упростил получение права на временное проживание в России
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Спорт
Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона
Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей хорошим отношениям с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что мешавшее хорошим отношениям с Россией расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Космос
Конец света близко: Уфологи заявили о приближении планеты Нибиру
Конец света произойдет из-за таинственной планеты Х, или Нибиру, которая движется к Земле со стороны Венеры.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Энергетика
Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции
Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Политика
Владимир Путин встретился с главой Астраханской области
Обновлено в 08:39
Здоровье
Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца
Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
Звезды сериалов "СашаТаня" и "Универ" Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян стали гостями телепрограммы Бориса Корчевникова "Судьба человека", где рассказали о личной жизни и дружбе за пределами съемочной площадки.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении
Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
Обновлено в 10:26
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Общество
МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных
"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Экономика
Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки
Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России
Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первое полугодие 2019 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 14:54
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36