Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаТАСС 13:47

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
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Путин подписал закон о «дачной амнистии»

РБК15:49

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

РИА Новости13:51

Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Комсомольская правда13:55

Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года

Znak.com14:38

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

РЕН ТВ13:39

«Дачную амнистию» вернули до 1 марта 2021 года

Сибдом30 июля в 05:19

Госдума продлила «дачную амнистию»

PROkhab.ru29 июля в 20:32
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
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Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

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Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
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Технологии

Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту

Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
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Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона

Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
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Назвали топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке

Аналитики отмечают, что за первое полугодие 2019 года в нашей стране было реализовано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем.
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Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке

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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
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Общество

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Космос

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Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.
Обновлено в 10:12
Политика

Путин встретился с и. о. губернатора Астраханской области Бабушкиным

Обновлено в 09:07
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий для ряда семей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продляет для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 16:18
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Здоровье

Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Финансы

Рынок акций РФ подкосили новости из США

Снижение спровоцировали новости из США о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров с 1 сентября и подписании американским президентом Дональдом Трампом второго пакета санкций в отношении России.
Обновлено в 13:46
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении

Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food

Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий охотиться на животных с использованием лука и арбалета.
Обновлено в 15:31
Футбол

Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА

Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Авто

Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron

На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 05:31
Политика

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Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Политика

Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму

Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей

Обновлено в 14:44
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
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