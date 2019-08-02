Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаБудущее России. Национальные проекты 13:47

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
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Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года

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Псковская Лента Новостей31 июля в 07:56
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