Общество
Путин продлил действие «дачной амнистии»Экономика сегодня вчера в 19:27
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении и продлении срока действия "дачной амнистии" до 1 марта 2021 года. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.
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Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Интеграция России и Белоруссии: Лукашенко дал важное поручение
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России
В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
Ларссон не поможет «Спартаку» в матче с «Динамо»
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон не сможет принять участие в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:42
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В Сети появились первые кадры тизера нового шпионского триллера Кристофера Нолана, пишет The Independent.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Клопп: «Не понимаю, почему мы так рано начинаем сезон в АПЛ»
Чемпионат Англии стартует раньше Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
На Украине допросили получивших российские паспорта жителей Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе проживающие на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство
Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
Обновлено 01 августа в 12:32
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено 31 июля в 09:27
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол
Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в белгородской колонии, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огня
КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Под Тюменью мужчина сжег своих соседей
Как установило следствие, 30 июня около четырех утра молодой человек поджег дом своих соседей: 33-летних мужчины и женщины, которые в этот момент спали.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35