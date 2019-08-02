Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаБудущее России. Национальные проекты 13:47
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Кино
Умер композитор Баррингтон Фелунг
За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.
Обновлено в 09:21
Футбол
Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы
Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Американка подхватила инфекцию от собаки и лишилась конечностей
В США Мэри Трейнер из штата Огайо лишилась всех конечностей после того, как она заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки.
Обновлено в 14:44
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Политика
Новые санкции США по делу Скрипалей не удивили МИД России
"Россия не предоставила гарантий, требуемых в соответствии с законодательством США, поэтому мы вводим второй пакет санкций", - цитирует РИА Новости заявление высокопоставленных источников.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
Обновлено в 07:47
Футбол
Гвардиола: «Если Сане захочет уйти, то мы готовы обсудить этот вопрос»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз прокомментировал слухи о том, что «Бавария» хочет подписать Лероя Сане.
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 20:01
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено в 15:58
Происшествия
Экс-чемпион мира по боксу найден мертвым в польской тюрьме
Бывший чемпион мира по боксу среди молодежи по версии WBC Давид Костецки был найдет мертвым в польской тюрьме, где отбывал наказание.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Финансы
Долг американцев поставил абсолютный рекорд
При подсчете не учитывались долги американцев по ипотечным кредитам, размер которых снова начал расти после небольшого снижения несколькими месяцами ранее.
Обновлено в 13:39
Финансы
Курсы доллара и евро прибавили сразу по рублю
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вырос до 65,39 рубля. Это более чем на рубль выше курса закрытия торгов предыдущего дня.
Обновлено в 09:33
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено вчера в 08:59
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Футбол
Кавани: «Неймар еще может многое дать ПСЖ»
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поделился мнением о партнере по команде Неймаре, который хочет покинуть клуб.
Обновлено в 17:26
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено в 21:00
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Культура
Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке
Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено в 20:16