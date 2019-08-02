Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаБудущее России. Национальные проекты вчера в 13:47
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.
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Политика
Стала известна зарплата Зеленского
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
Светлана Захарова: Хотелось бы обсудить, что мы можем сделать для повышения престижа врачей
Хотелось бы с обычными врачами, медицинскими работниками обсудить, что мы можем сами сделать, чтобы поднять престиж врача, - говорит председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Светлана Захарова .
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Алиса Салтыкова едва не довела маму до обморока
Свою первую татуировку Алиса сделала достаточно поздно – в 28 лет.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Медведев на Курилах ответил на протесты Японии
Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Ляказетт встретился с 8-летним слепым фанатом «Арсенала»
Нападающий английского "Арсенала" Александр Ляказетт встретился с восьмилетним фанатом клуба, сообщает Sputnik.ru.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына
«Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
В пятницу, выступая перед журналистами, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с Россией и Китаем "вопросы заключения соглашения по ядерному оружию, в тот день, когда истекло соглашение 1987 года с Кремлем" (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом), отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Футбол
«Зенит» приобрел игрока «Барселоны» Малкома
Петербургский "Зенит" приобрел вингера "Барселоны" Малкома. Трансфер бразильца обошелся сине-бело-голубым более чем в €40 млн.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Технологии
Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией
Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия.
Обновлено 01 августа в 10:19
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено вчера в 06:08
Транспорт
Шереметьево признали лучшим аэропортом мира
Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Volkswagen уничтожил в США более 100 тысяч автомобилей
Немецкий автоконцерн Volkswagen утилизировал в США около 102 тысяч «старых» дизельных автомобилей, выкупленных у потребителей после нашумевшего «дизельного скандала».
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле
Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.
Обновлено в 00:49
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Наука
Лед в замерзающих каплях похож на губку, выяснили ученые
Физики из Китайской Народной Республики изучили процесс образования льда в охлажденных каплях воды и сделали неожиданное открытие — выяснилось, что лед в каплях имеет вид пористой структуры, напоминающей губку.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51