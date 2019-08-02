Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

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