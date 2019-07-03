Политика
Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМДREGNUM 08:18
Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий закон сегодня, 3 июля, подписал президент России Владимир Путин.
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Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Обновлено в 00:10
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
На острове Стромболи проснулся вулкан
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Здоровье
Врачи посоветовали путешественникам с детьми выбирать ночные рейсы
Отдавать предпочтение ночным авиарейсам следует тем, кто планирует отправиться в отпуск с детьми, так как во время сна ребенок легче перенесет перелет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обновлено в 12:18
Политика
Рада аннулировала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
"Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы выразила сожаление по поводу решения украинского парламента отозвать свое приглашение Ассамблее для наблюдения за досрочными парламентскими выборами 21 июля", - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ПАСЕ.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Сын наследного принца ОАЭ скончался в Англии после вечеринки
В Великобритании обнаружен мертвым известный дизайнер, сын наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов.
Обновлено в 07:57
Общество
Минсельхоз намерен получить контроль за сбором ягод и грибов
Речь идет о регулировании деятельности «по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также переработке и обороту лекарственных растений», следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков.
Обновлено в 05:35
Политика
Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Общество
Употребление наркотиков запретили в Голландии
218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Наука
Создан прототип «умных» очков с автофокусом
Очки, разработанные учеными из Стэндфордского университета (США), помогут миллиарду людей, страдающим пресбиопией – «старческой близорукостью».
Обновлено 01 июля в 15:52
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Гаджеты
Новые смартфоны Xiaomi оказались не быстрее устаревших моделей
Компания Xiaomi представила вчера новую серию смартфонов CC9.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Наука
Иммунные клетки помешали размножиться нейронам стареющих мышей
В новой работе Висс-Кори в составе большой группы стэнфордских ученых заглянул внутрь мозга стареющих мышей.
Обновлено в 14:00
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44