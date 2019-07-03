Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий закон сегодня, 3 июля, подписал президент России Владимир Путин.

Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД

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