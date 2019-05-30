Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМДРоссийская газета 08:09

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

ТАСС08:03

Путин приостановил ДРСМД

Газета.Ru08:01

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

РИА Новости08:00

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Rambler News Service07:57

В Госдуме поддержали закон о приостановлении ДРСМД

RT на русском08:32

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Известия08:03

Что Путин успел сделать за три дня?

Аргументы и Факты02:01
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Армия и оружие

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Футбол

Кудряшов тренируется с «Торпедо»

Защитник Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Олимп-ФНЛ. 32-летний футболист тренируется с «Торпедо» Сергея Игнашевича.
Обновлено в 07:46
Здоровье

На паллиативную помощь в Подмосковье выделят около 280 млн рублей

На круглом столе представители Министерства здравоохранения Московской области, министерства социального развития Подмосковья и другие специалисты обсудили вопросы организации оказания паллиативной помощи в регионе, выплаты по уходу за инвалидами на дому и ряд других вопросов.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников

Пожар, приведший к гибели 14 подводников, произошел на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик», утверждают СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Политика

Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения

Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники были из Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за одной из воинских частей Петербурга, откуда и отправилась в последнее плавание.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Интернет

Эксперты нашли уязвимость в приложении Cirque du Soleil

Специалисты антивирусной компании Eset обнаружили уязвимость в приложении цирка Cirque du Soleil, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 07:53
Политика

В Канаду не пускают жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канадские власти планируют закрыть въезд на территорию страны жителям ДНР и ЛНР, которые имеют российские паспорта.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Спартак» представил форму из переработанных бутылок

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика

Россия вдвое увеличила число стран для безвизового въезда

За последние десять лет РФ удвоила количество стран, которые россияне могут посещать без визы.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Теннис

Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Опубликованы имена погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 07:01
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский пообещал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию на Украине в 2019 году.
Обновлено в 03:54
Экономика

Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается

Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Политика

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Фото 14 погибших на аппарате Минобороны моряков появилось в сети

Обновлено в 07:57
Происшествия

Сына правителя эмирата ОАЭ нашли мёртвым после вечеринки с наркотиками

Предположительно, шейх мог скончаться от передозировки наркотиков.
Обновлено в 05:36
Кино

Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»

Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
Обновлено 01 июля в 06:40
Кино

Вышел тизер нового «Полицейского с Рублевки»

Первое полнометражное продолжение сериала о полицейском с Рублевки вышло в 2018 году.
Обновлено в 07:12
Технологии

Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
Обновлено в 08:05
Общество

Появилось видео полного солнечного затмения

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
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Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
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