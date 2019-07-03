Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМДRT на русском 08:00
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора.
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Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол
Неделчару может сменить «Уфу» на «Зенит»
Защитник "Уфы" Ионуц Неделчару может перебраться в "Зенит". Как сообщает Gsp.ro, в настоящий момент стороны ведут переговоры.
Обновлено в 08:13
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Транспорт
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня
Обновлено в 12:19
Политика
Среди погибших моряков-подводников было два Героя России
Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар удалось потушить, при этом погиб штатный экипаж спускаемого аппарата — 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam
В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
В интернете появляется всё больше имён подводников, возможно, погибших в Баренцевом море
Обновлено в 04:00
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
Обновлено в 13:03
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае
Эвакуированные жители размещены у родственников.
Обновлено в 03:17
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Игры
Выход гоночного симулятора GRID отложен на месяц
Обновлено в 13:05
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Политика
Канада решила поставлять вооружение на Украину
Обновлено в 02:30