Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМДRT на русском 08:00
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Происшествия
Во время пожара в глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Во время пожара в российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 09:57
Наука
Магнитная робомедуза вырыла яму
Немецкие инженеры создали робомедузу, управляемую внешним магнитным полем.
Обновлено в 09:09
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию
Обновлено 01 июля в 10:34
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Музыка
Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол
Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»
Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Технологии
У россиян могут появиться электронные паспорта в двух версиях
У россиян могут появиться две версии паспорта — на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном приложении, рассказали газете три человека, знакомых с результатами проведенного Акимовым совещания.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено в 14:26
Общество
Жена Новосельцева не собирается разводиться с мужем
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне
Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Общество
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Политика
Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов
Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков
Обновлено в 12:08