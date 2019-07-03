Политика

Путин подписал закон о приостановлении ДРСМДRT на русском 08:00

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора.
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Какой договор может сменить приостановленный ДРСМД

Rambler News Service12:59

Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД

RT на русском11:17

Сенатор возложила на США вину за новую гонку вооружений

Известия09:28

Путин подписал указ о приостановке ДРСМД

РБК08:41

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

РИА Новости08:00

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. История и положения

ТАСС09:42

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Аргументы и Факты08:28
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:21, Вашингтон
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Политика

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Происшествия

Во время пожара в глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Во время пожара в российском научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 09:57
Наука

Магнитная робомедуза вырыла яму

Немецкие инженеры создали робомедузу, управляемую внешним магнитным полем.
Обновлено в 09:09
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 11:16
Музыка

Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Британская группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова.
Обновлено в 04:59
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено в 10:56
Общество

Скульптуры Кокорина и Мамаева пополнили подводный музей в Анапе

Обновлено в 10:04
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол

Валерий Карпин: «Рассчитываем на Мирзова»

Главный тренер "Ростова" после победы над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер (2:1) подвел итоги сбора и рассказал о трансферах своего клуба.
Обновлено в 15:30
Политика

Совет Европы просит у России еще €55 млн

Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Технологии

У россиян могут появиться электронные паспорта в двух версиях

У россиян могут появиться две версии паспорта — на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном приложении, рассказали газете три человека, знакомых с результатами проведенного Акимовым совещания.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 08:12
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено в 14:26
Общество

Жена Новосельцева не собирается разводиться с мужем

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Ржавую и без стволов бронетехнику доставили к мемориалу в Вашингтоне

Несколько единиц бронированной техники прибыли к мемориалу Авраама Линкольна, который расположен на Национальной аллее в центральной части Вашингтона.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Борис Корчевников набрал лишние килограммы после лечения

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Общество

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубость

Обновлено вчера в 08:12
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Политика

Главу спецназа Грузии отстранили из-за антироссийских митингов

Главу департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранили от должности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Появилось фото погибших на подводном аппарате моряков

Обновлено в 12:08
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