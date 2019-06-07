Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарстваREGNUM 06:26
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
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Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Здоровье
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Кино
Кассовые сборы в России за четверг, 6 июня: публике надоели сиквелы
Сиквелы некогда прибыльных картин один за другим проваливаются в российском прокате.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин
Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Наука
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
С 2020 года материнский капитал увеличится
Средства на повышение уже выделены, а решение согласовано.
Обновлено вчера в 16:33
Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Футбол
Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе
Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе.
Обновлено в 05:05
Политика
Владимир Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра автомобилей
Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи «серых» диагностических карт.
Обновлено в 05:16
Общество
В Севастополе из-за ливня машины ушли под воду
В некоторых районах уровень воды поднялся до капота. На улице Шабалина отечественный автомобиль буквально ушел под воду.
Обновлено в 03:43
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Общество
Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян
Тина довольно жестко охарактеризовала этот инцидент и осудила Соболь за неподобающее поведение.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похудела на пять килограммов
В своем микроблоге Кожевникова разместила фотоотчет собственного похудения, рассказав о том, что ей удалось избавиться от пяти килограммов, не соблюдая жесткую диету.
Обновлено в 04:57
Транспорт
В российских поездах появятся четыре класса обслуживания
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.
Обновлено в 05:00
Общество
Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей
Суд во Владивостоке назначил одной из компаний-отловщиков косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, штраф в 28 миллионов рублей за нарушение правил рыболовства.
Обновлено в 06:19
Экономика
«Дом.РФ» и ВЭБ.РФ благоустроят Южно-Сахалинск и Геленджик
«Дом.РФ» совместно с ВЭБ.РФ пообещали властям Сахалинской области помочь с благоустройством Южно-Сахалинска.
Обновлено в 05:33
Политика
Кудрин сравнил правительство с замершим в прыжке тигром
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на ПМЭФ-2019 вновь сравнил правительство РФ с тигром, но отметил, что он «замер в прыжке».
Обновлено в 03:18
Кино
Стала известна примерная месячная стоимость стриминга WarnerMedia
Сервис Disney Plus, который начнёт работать 12 ноября, будет стоить 6.99 долларов в месяц.
Обновлено в 03:19
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Политика
Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Общество
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Германия анонсировала создание гиперзвукового оружия против России
Управление по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера запустило национальную программу создания гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 11:40