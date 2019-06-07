Экономика
Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарстваРИА Новости 04:41
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства
Государственная Дума РФ05:17
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Общество
Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии
Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Наука
Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит
Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Севастополь затопило после мощного ливня
Дождь шел в городе всю ночь Севастополь всю ночью поливал дождь, который под утро превратился в сильный ливень с грозой и градом, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 03:12
Экономика
Силуанов считает жизнь в кредит нормальной
Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что жизнь в кредит это нормально, об этом он сообщил в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 04:15
Экономика
Заявитель по делу Калви выдвинул новые обвинения против Baring Vostok
Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Юсупова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), акционер банка утверждает, что кроме хищения 2,6 млрд руб. из «Восточного» через сделку с отступным, за которое обвиняют Калви, из банка вывели еще 1,1 млрд руб. посредством оказания услуг подконтрольными Baring Vostok структурами.
Обновлено в 04:00
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Отделение Mercedes-AMG представило самый мощный четырёхцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега
В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве
Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
Обновлено в 05:21
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Политика
Познер заявил, что не понимает смысла военного парада в День Победы
Познер высказался по поводу парада Победы, который ежегодно проходит в Москве на Красной площади.
Обновлено в 05:06
Политика
Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»
6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:15
Политика
Шанс на встречу Путина и Трампа есть, заявил Песков
Шанс на встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа безусловно есть, однако непонятно, произойдет ли это в Осаке, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:49
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Кино
«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон
Обновлено в 04:00
Общество
Бари Алибасов составил завещание
Обновлено вчера в 09:15
Общество
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия
У острова Русский затонул катер с пассажирами
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Росконтроль проверил крабовое мясо
Обновлено в 01:34
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено 05 июня в 06:48
Экономика
«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков
Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Политика
Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа
О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на на советника генпрокурора Салавата Каримова.
Обновлено в 05:34
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07