Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарстваРИА Новости 04:41

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

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