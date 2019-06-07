Путин подписал закон о предельных ценах на жизненно важные лекарстваПятый канал 07:39

Владимир Путин в пятницу, 7 июня, подписал закон, который обязывает аптеки, торгующие жизненно важными лекарствами, снижать на них цену при падении стоимости иностранной валюты страны-производителя.

Путин подписал закон о предельных ценах на жизненно важные лекарства

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