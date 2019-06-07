Экономика
Путин подписал закон о предельных ценах на жизненно важные лекарстваПятый канал 07:39
Владимир Путин в пятницу, 7 июня, подписал закон, который обязывает аптеки, торгующие жизненно важными лекарствами, снижать на них цену при падении стоимости иностранной валюты страны-производителя.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
Обновлено в 12:35
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
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Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
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Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года
Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
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Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
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ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства
Миграционная служба Донецкой народной республики отправила в Россию около 6 тысяч заявок от жителей на получение российского гражданства.
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Экономика
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
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Футбол
«Барселона» может подписать Буффона
Обновлено в 05:55
Политика
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Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
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Обвинение журналисту «Медузы» Голунову будет предъявлено 8 июня
Следствие в субботу, 8 июня, предъявит обвинение журналисту "Медузы" Ивану Голунову в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Футбол
Виллиан заменит Неймара в сборной Бразилии
Вингер "Челси" Виллиан получил вызов в сборную Бразилии после травмы Неймара.
Обновлено в 11:48
Футбол
Бывший нападающий «Манчестер Сити» может перейти в клуб РПЛ
Ивуарийский нападающий Вильфрид Бони может продолжить карьеру в чемпионате России.
Обновлено в 11:57
Теннис
Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу
Обновлено в 13:28
Гаджеты
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Космос
NASA объявило о планах коммерциализации МКС
Предполагается, что реализация плана даст возможность NASA, а также другим заинтересованным сторонам, приобретать товары и услуги на орбите и позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин высказался об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02