Экономика

Путин подписал закон о предельных ценах на жизненно важные лекарстваПятый канал 07:39

Владимир Путин в пятницу, 7 июня, подписал закон, который обязывает аптеки, торгующие жизненно важными лекарствами, снижать на них цену при падении стоимости иностранной валюты страны-производителя.
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Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РИА Новости04:41

Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

РБК06:47

Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства

РЕН ТВ05:24

Путин подписал закон о предельных ценах на лекарства

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Lenta.ru07:40

В.Путин подписал закон о госрегулировании цен на жизненно важные лекарства

Агентство Москва04:36

Путин подписал закон, обязывающий в ряде случаев снижать цены на жизненно важные лекарства

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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