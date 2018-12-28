Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

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