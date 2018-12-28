Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитамREGNUMвчера в 03:29
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
REGNUMвчера в 03:29
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Конец финансовому рабству. Путин подписал закон о борьбе с «черными кредиторами»
Вести.Ruвчера в 12:20
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Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Обновлено вчера в 17:06
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет
Федеральная таможенная служба по состоянию на 28 декабря перечислила в бюджет 6 триллионов рублей, что составляет 101,5% от запланированного на 2018 год, сообщает служба.
Обновлено вчера в 08:04
Финансы
Фондовый рынок США продолжил «рождественское ралли»
Фондовый рынок США продолжает «рождественское ралли» — третий день роста после празднования Рождества, 28 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Суд в Петербурге снял ограничения с «Метростроя» для выплаты зарплат
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил просьбу компании «Метрострой» о снятии ограничений с ее счетов для выплаты зарплаты сотрудникам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Дерипаска продал девелопера «Главстрой»
Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России — компании «Главстрой» (головное юридическое лицо — «Главмосстрой»), свидетельствуют материалы базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
«Яндекс» закрыл сделку по покупке участка под штаб-квартиру в Москве
О подписании соглашения о покупке за $145 млн земельного участка площадью 4 га на улице Косыгина, 15, "Яндекс" объявил 18 декабря.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика
Банк «Траст» начал процедуру присоединения к нему Автовазбанка
Банк "Траст", на базе которого создан банк непрофильных активов, начал процедуру присоединения к нему Автовазбанка, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса
ВАО «Интурист» (у «Системы» 66% компании) вышло из капитала ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook, сообщил «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов.
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
Ещё один системно значимый банк подал в ЦБ РФ ходатайство о переходе на IRB-подход
Ходатайство на использование IRB-подхода при расчете нормативов достаточности капитала в конце года подал ещё один системно значимый банк, проверка методик и моделей будет проведена в течение ближайших полутора лет, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено вчера в 14:37