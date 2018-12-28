Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
REGNUM
вчера в 03:29

Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.
REGNUMвчера в 03:29

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Путин запретил взыскание долгов «черным кредиторам»

Газета.Ruвчера в 02:52

Конец финансовому рабству. Путин подписал закон о борьбе с «черными кредиторами»

Вести.Ruвчера в 12:20

Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

ТАССвчера в 08:33

Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

RT на русскомвчера в 05:06

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Известиявчера в 18:09

Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

РИА Новостивчера в 02:13

«Право имею». Новый закон о микрозаймах

Общественное телевидение Приморья26 декабря в 21:18
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Происшествия

Люди погибли после схода лавины в Хабаровском крае

Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»

Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»

Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

После нападения на рэпера Птаху в Москве возбуждено уголовное дело

По факту нападения на рэпера Давида Нуриева в Москве, известного под сценическим псевдонимом Птаха, возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:39
Транспорт

Аксёнов открыл движение на первой очереди трассы «Таврида»

Глава Крыма Сергей Аксёнов первым проехал по одному из четырёх участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида».
Обновлено в 02:51
Происшествия

Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение

Подросток, напавший на учеников и учителя в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, отправлен судом на принудительное лечение.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Пожар на газопроводе в Подмосковье ликвидирован

Возгорание на газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья ликвидировано. Об этом сообщили в "Мособлгазе".
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М

Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею, причем все шайбы подопечных Валерия Брагина были заброшены в меньшинстве.
Обновлено в 02:14
Общество

Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Завершено строительство заграждения и настройки сложнейшей системы датчиков на границе с Украиной на севере Крыма.
Обновлено 27 декабря в 19:29
Происшествия

Москвичка пропала без вести по пути в Тулу

Сообщение о пропавшей 29-летней москвичке поступило в дежурную часть опорного пункта полиции вечером 27 декабря.
Обновлено 27 декабря в 22:30
Происшествия

В Египте подорвали автобус с туристами

Последствия для туризма В туристической отрасли Египта опасаются, что взрыв в Каире, прогремевший недалеко от одного из самых популярных у туристов памятников - знаменитых Великих пирамид Гизы, может негативно отразиться на зимнем туристическом сезоне, который обещал стать одним из лучших за последние несколько кризисных лет.
Обновлено вчера в 17:55
Единоборства

Боец UFC Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом и полутяжёлом весе Даниэль Кормье принял решение отказаться от титула в полутяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Наука

Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Политика

Володин ответил на требования Макрона и Меркель

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Финансы

Рубль слабо меняется к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в субботу прибавил копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 69,53 рубля, курс евро уменьшился на копейку, до 79,66 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Обновлено в 02:26
Финансы

Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов

В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Экономика

Пособия по безработице в России могут вырасти

В России могут увеличить пособия по безработице.
Обновлено в 02:04
Общество

ВЦИОМ: россияне просят у Деда Мороза здоровья, мира и денег

Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким и мира во всем мире, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Приамурье приостановили движение поездов после аварии

Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Reuters: США хотят оставить оружие сирийским курдам

Обновлено в 01:53
Политика

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»

Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко

В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.
Обновлено вчера в 05:08
Политика

Китайцы оценили важность отношений с Россией и США

Отношения Китая с Россией в 2018 году оказались на втором месте для Пекина по важности, превысив показатель Евросоюза.
Обновлено в 01:35
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено вчера в 14:07
Общество

ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и грузового оператора аэропорта Шереметьево «Москва Карго».
Обновлено в 02:10
Космос

Запуск биологического спутника «Бион-М2» перенесут на 2023 год

Запуск российского биологического спутника "Бион-М2" будет перенесен на 2023 год в связи с включением в проект французского научного оборудования.
Обновлено в 01:41
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